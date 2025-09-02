Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года, поезда Московской железной дороги перевезли 528,6 млн человек.

2025-09-02 11:45
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно свежим данным, с января по август текущего года на территории Московской железной дороги было перевезено 528,6 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем в тот же период прошлого года. Из них 508,7 млн были отправлены в пригородном сообщении (+2%), а 19,9 млн в дальнем следовании (+0,3%).

С начала года пассажирооборот увеличился на 1,1% по сравнению с 2024 годом и достиг 23,8 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено 12,9 млрд пасс.-км (+1,1%), а в дальнем следовании – 11 млрд пасс.-км (+1%).

В августе 2025 года было перевезено 66,7 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в прошлом году. Из них 63,7 млн были отправлены в пригородном сообщении (+0,2%), а 3 млн в дальнем следовании (+1%).

Пассажирооборот в августе составил 3,5 млрд пасс.-км, что на 0,3% больше, чем в августе 2024 года. В пригородном сообщении было перевезено 1,7 млрд пасс.-км (-1,2%), а в дальнем следовании – 1,9 млрд пасс.-км (+1,8%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

