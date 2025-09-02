В течение восьми месяцев 2025 года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной линии было отправлено 8,2 миллиона пассажиров.

11:39

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по август 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 8,2 млн пассажиров, что на 0,5% меньше, включая 1,9 млн пассажиров в дальних поездах (-1,7%) и более 6,3 млн в пригородных (-0,2%).

За этот же период пассажирооборот снизился на 2,7% и достиг более 2 млрд пасс.-км, включая 275,4 млн пасс.-км в пригородном сообщении (+0,4%) и более 1,7 млрд пасс.-км в дальних поездах (-3,2%).

В августе 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено более 1,2 млн человек, что на 2,1% меньше, чем за тот же период предыдущего года. Из них в пригородном сообщении - 931,4 тыс. (-1,6%), а в дальних поездах - 301,2 тыс. (-3,6%).

Пассажирооборот в августе 2025 года составил 333,8 млн пасс.-км, что на 2,9% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В пригородном сообщении - 44,4 млн пасс.-км (на уровне прошлого года), а в дальних поездах - более 289,4 млн пасс.-км (-3,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.