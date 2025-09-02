Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка на Северном железнодорожном пути в августе нынешнего года достигла приблизительно 4,5 млн тонн.

2025-09-02 11:22
В августе 2025 года объем погрузки на Северной железной дороге достиг примерно 4,5 млн тонн, что на 4,6% ниже, чем в тот же период 2024 года.

Грузооборот в августе 2025 года был около 12,4 млрд тарифных тонно-км, что на 8% меньше, чем в августе предыдущего года, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период составил 15,4 млрд тонно-км (-7,1%).

Согласно оперативной информации, погрузка за период с января по август 2025 года составила около 35,9 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

По железной дороге было перевезено:

  • нефти и нефтепродуктов – 8,9 млн тонн (+3,6% к январю – августу 2024 года);
  • лесоматериалов – 7,3 млн тонн (-3,4%);
  • контейнерных грузов – 3,6 млн тонн (+0,5%);
  • черных металлов – 3,3 млн тонн (-14%);
  • цветной руды – 2,7 млн тонн (+9,8%);
  • строительных материалов – 2,4 млн тонн (+4,5%);
  • каменного угля – 2,3 млн тонн (-7,2%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,6 млн тонн (-16,6%).

Грузооборот за период с января по август 2025 года достиг около 103 млрд тарифных тонно-км, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период снизился на 2,3% и составил 127,8 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

