Загрузка на Северном железнодорожном пути в августе нынешнего года достигла приблизительно 4,5 млн тонн.

В августе 2025 года объем погрузки на Северной железной дороге достиг примерно 4,5 млн тонн, что на 4,6% ниже, чем в тот же период 2024 года.
Грузооборот в августе 2025 года был около 12,4 млрд тарифных тонно-км, что на 8% меньше, чем в августе предыдущего года, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период составил 15,4 млрд тонно-км (-7,1%).
Согласно оперативной информации, погрузка за период с января по август 2025 года составила около 35,9 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
По железной дороге было перевезено:
Грузооборот за период с января по август 2025 года достиг около 103 млрд тарифных тонно-км, что на 2,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за этот же период снизился на 2,3% и составил 127,8 млрд тонно-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.