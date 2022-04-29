Услугу «День рождения в Рускеальском экспрессе» теперь можно оформить после покупки билета

14:59

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров холдинг «ЖД» расширяет действие услуги «День рождения в Рускеальском экспрессе». С 1 мая пассажиры могут оформить услугу в личном кабинете мобильного приложения «ЖД пассажирам» в любое время после покупки билета, но не позднее, чем за 3 дня до отправления поезда. Для оформления необходимо в карточке уже оформленного электронного билета выбрать раздел «Дополнительная услуга» и далее – «День рождения».

Напомним, что услуга доступна пассажирам ретропоезда «Рускеальский экспресс», у которых дата дня рождения приходится за 3 дня до, 7 дней после или в день поездки. Для оформления доступны 2 пакета: «Оптимум», который включает поздравление от начальника поезда, сувенир-кружку, шампанское и ягодный карельский пирог (стоимость – 3200 рублей), и пакет «Расширенный» (включает пакет «Оптимум» и конную прогулку. Стоимость – 5420 рублей).

Количество доступных к оформлению услуг в одном поезде ограничено.