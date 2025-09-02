Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Поезда "Диоскурия" осуществили транспортировку свыше 100 тыс. пассажиров.

2025-09-02 11:08
Поезда
С момента его введения (1 мая текущего года), более 100 тысяч пассажиров воспользовались услугами поезда "Диоскурия". Это составляет почти треть от общего числа пассажиров, перевезенных в летний период (май - август) по прямому железнодорожному сообщению между Россией и Абхазией (более 314,1 тыс. человек).

Число пассажиров, пользующихся услугами "Диоскурии", увеличивалось с каждым месяцем. В мае этим поездом путешествовали 14,9 тыс. человек, в июне - 24,5 тыс., в июле - 32,4 тыс., а в августе - более 34,7 тыс.

Наиболее востребованными маршрутами являются Имеретинский Курорт - Сухум и обратно (около 40% поездок) и Имеретинский Курорт - Гагра (30%).

Поезд отправляется дважды в день со станции Имеретинский Курорт в 10:35 и 20:25, из Сухума — в 05:40 и 16:20. Остановки предусмотрены на станциях Цандрыпш, Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.

Проверка документов производится на борту поезда, что исключает необходимость стоять в очередях на пограничном контроле.

Билеты можно приобрести за 45 дней до отправления онлайн на нашем сайте, в веб-приложении и мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах.

Дополнительно (онлайн или у проводника) можно приобрести экскурсии по Абхазии, например, на озеро Рица, в Новый Афон, поселок Мюссера и по другим маршрутам.

