С января по август 2025 года, транспортировка пассажиров на Октябрьской железнодорожной линии увеличилась на 4,5%

09:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 136,4 млн пассажиров, что на 4,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Из этого числа 120,7 млн были пассажирами пригородных поездов (+4,4%), а 15,7 млн - пассажирами дальнего следования (+5,2%).

За указанный период пассажирооборот увеличился на 4,4% и достиг 16 млрд пасс.-км. В пригородном сообщении было перевезено более 4,2 млрд пасс.-км (+2,9%), а в дальнем следовании - 11,8 млрд пасс.-км (+4,9%).

В августе 2025 года количество перевезенных пассажиров на Октябрьской железной дороге составило 19,1 млн, что на 2,5% больше по сравнению с августом 2024 года. Из них в пригородном сообщении было перевезено 16,6 млн (+2,2%), а в дальнем следовании - 2,5 млн (+4,7%).

Пассажирооборот в августе 2025 года составил 2,6 млрд пасс.-км, что на 2,2% больше, чем в августе предыдущего года. В пригородном сообщении было перевезено 643 млн пасс.-км (+2,1%), а в дальнем следовании - 2 млрд пасс.-км (+2,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.