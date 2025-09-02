Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За период с января по август текущего года на Октябрьской железной дороге было перевезено 67,1 млн тонн груза.

2025-09-02 09:17
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, с января по август 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было перевезено 67,1 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. В частности:

  • химических и минеральных удобрений – 17,5 млн тонн (+7,2%);
  • железной и марганцевой руды – 15,8 млн тонн (+7,6%);
  • строительных материалов – 14,3 млн тонн (-11,1%);
  • нефти и нефтепродуктов – 7,1 млн тонн (+1,1%);
  • лесоматериалов – 1,9 млн тонн (+10,8%);
  • черных металлов – 402,6 тыс. тонн (-2,8%);
  • цемента – 404,1 тыс. тонн (-49,2%);
  • цветной и серной руды – 152,8 тыс. тонн (-7,2%);
  • зерновых культур – 103,7 тыс. тонн (+3,3%).

В августе 2025 года было перевезено 8,7 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 4,9% меньше, чем в августе 2024 года.

Тарифный грузооборот за период с января по август 2025 года составил 116 млрд тонно-км (-2,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 147,7 млрд тонно-км (-2,3%). В августе 2025 года тарифный грузооборот достиг примерно 14,6 млрд тонно-км (-3,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18,5 млрд тонно-км (-3,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.

