За период с января по август текущего года на Октябрьской железной дороге было перевезено 67,1 млн тонн груза.

Согласно оперативной информации, с января по август 2025 года на территории Октябрьской железной дороги было перевезено 67,1 млн тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем за тот же период 2024 года. В частности:
В августе 2025 года было перевезено 8,7 млн тонн грузов на Октябрьской железной дороге, что на 4,9% меньше, чем в августе 2024 года.
Тарифный грузооборот за период с января по август 2025 года составил 116 млрд тонно-км (-2,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 147,7 млрд тонно-км (-2,3%). В августе 2025 года тарифный грузооборот достиг примерно 14,6 млрд тонно-км (-3,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 18,5 млрд тонно-км (-3,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.