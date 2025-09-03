В Ростовской области в расписание добавлены 11 задержанных ранее поездов.

Успешно осуществлено догоняющее движение пассажирских поездов, которые задержались из-за инцидента в районе станции Кутейниково на участке Россошь – Лихая в ночь на 3 сентября.
В расписание включены 11 отстающих поездов.
На данный момент с задержкой движутся 47 поездов.
Максимальная продолжительность задержки составляет до 4 часов.
Движение поездов на южном маршруте происходит без сбоев, отмена рейсов не предусмотрена.
Персонал поездных бригад предоставляет полную поддержку и помощь пассажирам.
Сведения о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок со всей территории России бесплатный).