В Ростовской области в расписание добавлены 11 задержанных ранее поездов.

18:21

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Успешно осуществлено догоняющее движение пассажирских поездов, которые задержались из-за инцидента в районе станции Кутейниково на участке Россошь – Лихая в ночь на 3 сентября.

В расписание включены 11 отстающих поездов.

На данный момент с задержкой движутся 47 поездов.

Максимальная продолжительность задержки составляет до 4 часов.

Движение поездов на южном маршруте происходит без сбоев, отмена рейсов не предусмотрена.

Персонал поездных бригад предоставляет полную поддержку и помощь пассажирам.

Сведения о реальном движении поездов доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону круглосуточной службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок со всей территории России бесплатный).