В течение летнего сезона Железные дороги для детей в Нижнем Новгороде и Казани обслужили свыше 52 тыс. пассажиров.

Во время летней практики с детских железнодорожных станций Нижнего Новгорода и Казани было отправлено 518 поездов, перевезших свыше 52 тыс. пассажиров.

Ученики из Нижнего Новгорода и Казани, а также из линейных кружков Владимира, Мурома, Кирова, Ижевска, Кизнера, Канаша и Алатыря обслуживали инфраструктуру и обеспечивали движение поездов в течение прошедшего учебного года.

Более 1,8 тыс. учеников Детских железных дорог Нижнего Новгорода и Казани обучились основным железнодорожным профессиям за прошедший учебный год, причем около 1,7 тыс. из них прошли летние практические занятия.

На детской железной дороге также работают кружки технического моделирования, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия, студия изобразительного искусства.

В рамках обучения ученики Детских железных дорог посещали занятия по дополнительной программе «Основы экологической безопасности», а также испытывали себя в роли машинистов и их помощников, начальников поездов и железнодорожных станций, сигналистов и монтеров пути, проводников пассажирских вагонов, контролеров-ревизоров и т.д.

Молодые железнодорожники участвуют также в общественной жизни. Так, благодаря активности своих учеников, Детская железная дорога Нижнего Новгорода стала финалистом Всероссийского конкурса «Премия первых» и вошла в топ-100 лучших организаций и мест, способствующих всестороннему развитию детей и молодежи в России.

С сентября по ноябрь 2025 года проводится набор учеников на детскую железную дорогу в Нижнем Новгороде и Казани на 2025/2026 учебный год.

Цель работы детских железных дорог - привлечение молодежи в ОАО «РЖД». В 2025 году более 60% выпускников Детских железных дорог Нижнего Новгорода и Казани поступили в вузы и техникумы железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.