На Горьковском шоссе отметили выдающихся диспетчеров ДЦУП.

15:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Встреча с сотрудниками Диспетчерского центра управления перевозками Горьковской дирекции управления движением прошла под руководством главы Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского.

В своем приветственном слове Сергей Дорофеевский подчеркнул, что в Год железнодорожной славы важно улучшать показатели эффективности. Он также обратил внимание на значимость привлечения молодых людей в команду железнодорожников.

«Горьковская железная дорога прилагает все усилия для того, чтобы привлечь в команду молодых специалистов. У нас работает комплексная программа поддержки молодежи. Мы также акцентируем внимание на подготовке будущих сотрудников и повышении их профессионального уровня», – сказал он.

На рабочем собрании также присутствовали и выступили с докладами заместитель главы Горьковской дирекции управления движением – глава Диспетчерского центра управления перевозками Константин Семериков, исполняющий обязанности главы Горьковской дирекции управления движением Вячеслав Арямин, глава Горьковской дирекции инфраструктуры Александр Власов, глава Центра оценки, мониторинга персонала и молодежной политики Оксана Морозова и другие.

В конце встречи было проведено торжественное награждение лучших диспетчеров за II квартал 2025 года. Глава Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский вручил им благодарственные письма и награды.

Так, по приказу генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова заместитель главы Диспетчерского центра управления перевозками Владимир Харьков был награжден знаком «Почетный железнодорожник ОАО «Российские железные дороги».

Знаками «За безупречную работу на железнодорожном транспорте в течение 40 лет и 30 лет» были отмечены диспетчеры Елена Червинская и Наталья Самсонова. А диспетчер Айрат Заляутдинов получил знак «За безупречную работу на железнодорожном транспорте в течение 20 лет».

Коллектив Диспетчерского центра управления перевозками Горьковской дирекции управления движением, возглавляемый начальником Константином Семериковым, был награжден почетным дипломом за сокращение непроизводственных потерь рабочего времени сотрудников локомотивных бригад Дирекции тяги в I квартале 2025 года. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.