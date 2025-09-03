За период с января по август 2025 года на Московской железнодорожной линии было перевезено 36,4 млн тонн груза.
2025-09-0315:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
На Московской железнодорожной линии с января по август 2025 года было перевезено 36,4 млн тонн грузов, что на 17,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
Среди перевезенных грузов были:
железная и марганцевая руда – 9,8 млн тонн (-12,2%);
нефть и нефтепродукты – 7,4 млн тонн (-18,3%);
химические и минеральные удобрения – 4,2 млн тонн (+11,8%);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,6 млн тонн (+5,9%);
металлолом – 1,4 млн тонн (-30,1%);
строительные материалы – 1,3 млн тонн (-9,5%);
химические вещества и сода – 1,1 млн тонн (-1%);
зерно – 928,4 тыс. тонн (-70,2%);
цемент – 927,5 тыс. тонн (-21,5%);
черные металлы – 874 тыс. тонн (-52,5%).
Общий грузооборот за период с января по август 2025 года достиг 57,7 млрд тарифных тонно-км (-14,8% по сравнению с январем – августом 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов без груза – 72,8 млрд тонно-км (-13,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.
