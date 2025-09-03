Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка нефти на Горьковскую магистраль в период с января по август 2025 года увеличилась на 28%

2025-09-03 15:13
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года на Горьковской железнодорожной линии было перевезено 6,8 млн тонн нефти и нефтепродуктов, что на 28,1% больше, чем за тот же период предыдущего года.

В общей сложности за указанный период на этой железной дороге было перевезено 17,5 млн тонн грузов, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период високосного прошлого года.

В течение этих 8 месяцев было перевезено:

  • лесоматериалов – 1,64 млн тонн (-8,5%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,36 млн тонн (+0,2%);
  • черных металлов – 1,25 млн тонн (-22,8%);
  • цемента – 1,1 млн тонн (-23,1%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 915 тыс. тонн (-6%);
  • химикатов и соды – 893 тыс. тонн (-8,5%).

Грузооборот за период с января по август составил около 100 млрд тарифных тонно-км (-7,2%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 121,5 млрд тонно-км (-8,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

