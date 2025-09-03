Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

300 учащихся стали участниками мероприятия «Профилактический экспресс» на детской железной дороге в Челябинске.

2025-09-03 15:07
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

3-го сентября на детской железной дороге в Челябинске состоялось мероприятие под названием «Профилактический экспресс», в котором участвовали 300 учеников.

В ходе поездки между станциями для маленьких пассажиров была устроена викторина, проверяющая знание правил безопасности на железнодорожном транспорте. По приезду на станцию Солнечная школьников ожидала развлекательная программа, включающая игры и конкурсы. Все участники получили в качестве памятного подарка тематические сувениры.

Южно-Уральская железная дорога проводит постоянную работу по предотвращению травматизма. С первого по тридцатое сентября 2025 года на главной линии проходит профилактическая акция «Уступи дорогу поездам!». В рамках этого мероприятия работники железной дороги проводят в образовательных учреждениях уроки безопасности, креативные конкурсы, интерактивные занятия, показывают тематические фильмы. Кроме того, для учеников будут организованы образовательные экскурсии на предприятия дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

