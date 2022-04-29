Услуга перевозки домашних животных теперь доступна для инвалидов в поездах «Сапсан»

14:54

С 29 апреля маломобильные пассажиры могут провозить мелких домашних животных на специализированных местах для инвалидов во всех высокоскоростных поездах «Сапсан» в 6 (16) вагонах без взимания дополнительной платы.

К перевозке принимаются мелкие домашние (комнатные) животные, птицы и собаки (кроме крупных пород) в корзинах, клетках, контейнерах, размер которых по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Также напоминаем, что в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России от 19.12.2013 года № 473, в поездах «Сапсан» перевозка собак-поводырей осуществляется в любом вагоне в намордниках и с поводком. Перевозка собак-поводырей осуществляется бесплатно.