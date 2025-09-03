Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевское отделение АО «ФПК» предлагает вам совершить поездку на специализированных поездах.

2025-09-03 14:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Куйбышевское отделение АО «ФПК» приглашает гостей и жителей Самары провести период осени и начала зимы в специальных тематических поездах.

Путешественники отправятся в экскурсии по популярным маршрутам:

  • 19 и 26 сентября — экскурсия в город-герой Волгоград, к местам боевой славы;
  • 26 сентября, 1 ноября и 19 декабря — экскурсия в Рязань через Коломну до Москвы;
  • 3 октября – экскурсия на Южный Урал;
  • 10 и 24 октября – «литературные маршруты» в Большое Болдино, Пензу и Тарханы;
  • 17 октября — экскурсия в Казань и Йошкар-Олу, где путешественники посетят наиболее известные туристические места;
  • 2 ноября и 12 декабря – тур по Золотому кольцу России: Ярославль, Ростов Великий, Углич и Нижний Новгород.

Путешествие организовано в удобном формате: в стоимость тура уже включены проезд комфортабельным поездом, трансфер, питание, мастер-классы и экскурсионная программа. В состав тематических поездов входят современные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами и прочим.

Поездка занимает 2 выходных дня: путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает поездку удобной для различных категорий путешественников, включая семьи с детьми.

Информацию о организации и бронировании тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского отделения АО «ФПК» по тел.: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

