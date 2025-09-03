Куйбышевское отделение АО «ФПК» предлагает вам совершить поездку на специализированных поездах.

Куйбышевское отделение АО «ФПК» приглашает гостей и жителей Самары провести период осени и начала зимы в специальных тематических поездах.
Путешественники отправятся в экскурсии по популярным маршрутам:
Путешествие организовано в удобном формате: в стоимость тура уже включены проезд комфортабельным поездом, трансфер, питание, мастер-классы и экскурсионная программа. В состав тематических поездов входят современные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами и прочим.
Поездка занимает 2 выходных дня: путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает поездку удобной для различных категорий путешественников, включая семьи с детьми.
Информацию о организации и бронировании тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского отделения АО «ФПК» по тел.: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.