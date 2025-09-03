Движение по второй дороге на участке Рязановка - Сухановка в Приморье было запущено РЖД.

11:53

Данный сегмент железнодорожного пути расположен на маршруте Барановский – Хасан, который связывает Транссибирскую магистраль с пограничными переходами Махалино (на границе с Китаем) и Хасан (на границе с Северной Кореей).

В ходе строительства двухпутного участка было уложено свыше 10 км железнодорожных путей и 7 стрелочных переводов. Теперь на этом однопутном участке магистрали возможно обеспечить проезд встречных и следующих друг за другом поездов.

Участок пересекает устье реки Рязановка и множество ручьев. Для защиты инфраструктуры от наводнений был построен мост длиной 116 метров и оборудовано 21 водопропускное сооружение. В общей сложности было переработано более 800 тыс. м³ земли.