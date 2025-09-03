Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение по второй дороге на участке Рязановка - Сухановка в Приморье было запущено РЖД.

2025-09-03 11:53
Движение по второй дороге на участке Рязановка - Сухановка в Приморье было запущено РЖД.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Данный сегмент железнодорожного пути расположен на маршруте Барановский – Хасан, который связывает Транссибирскую магистраль с пограничными переходами Махалино (на границе с Китаем) и Хасан (на границе с Северной Кореей).

В ходе строительства двухпутного участка было уложено свыше 10 км железнодорожных путей и 7 стрелочных переводов. Теперь на этом однопутном участке магистрали возможно обеспечить проезд встречных и следующих друг за другом поездов.

Участок пересекает устье реки Рязановка и множество ручьев. Для защиты инфраструктуры от наводнений был построен мост длиной 116 метров и оборудовано 21 водопропускное сооружение. В общей сложности было переработано более 800 тыс. м³ земли.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru