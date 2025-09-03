Сотрудникам Российских Железных Дорог были вручены государственные, отраслевые и корпоративные премии.
2025-09-0311:48
Смирнов Алексей Владимирович – начальник отдела эксплуатации и ремонта пути Читинской дирекции инфраструктуры;
Шевченко Владимир Васильевич – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-Сорт Хабаровской дирекции тяги.
В Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» прошло совещание, где были подведены итоги работы за август и первые 8 месяцев 2025 года.
Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», вручил государственные награды сотрудникам, которые отличились в работе.
Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, за отважные и решительные действия при спасении людей в экстремальных ситуациях был награжден:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Николай Николаевич Иваньков – помощник машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги, также Николай Николаевич награжден знаком ОАО «РЖД» «За безопасность движения»;
За заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:
Гаджи Назиривович Гаджиев – заместитель начальника Ростовской дирекции связи – начальник отдела;
Игорь Владимирович Горкунов – машинист электропоезда моторвагонного депо Свердловск Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава;
Евгений Алексеевич Захаров – электромеханик Октябрьской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры;
Виктор Викторович Косогор – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-главный Красноярской дирекции тяги;
медалью «За развитие железных дорог»:
Сергей Николаевич Жилин – начальник участка производства Санкт-Петербургской механизированной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры;
Владимир Евгеньевич Пяткин – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Киров Горьковской дирекции тяги;
медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:
Ольга Геннадьевна Васильева, которая является мастером участка производства на Тындинской дистанции гражданских сооружений Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;
Медалью в честь Луки Крымского был удостоен:
Михаил Сергеевич Гармонов, заведующий отделением клинической больницы «РЖД-Медицина» в городе Воронеж;
Знаком отличия «За наставничество» награждена:
Любовь Геннадьевна Червякова, приемосдатчик груза и багажа на железнодорожной станции Бузулук Южно-Уральской дирекции управления движением;
Присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:
Татьяне Евгеньевне Шамаевой, врачу клинической больницы «РЖД -Медицина» в городе Воронеж;
Почетной грамотой Президента Российской Федерации были отмечены:
Людмила Николаевна Воронова, заместитель начальника отдела Новосибирского информационно-вычислительного центра;
Андрей Александрович Мальцев, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги.
Министром транспорта Российской Федерации была выражена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Благодарность министра транспорта Российской Федерации выражена:
Виктору Ивановичу Васильеву, машинисту железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции № 11 Забайкальской дирекции по ремонту пути;
Елене Валерьевне Солодкой, дежурной по железнодорожной станции Анисовка Приволжской дирекции управления движением.
Генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Валентиновичем Белозёровым за достижение высоких производственных результатов были награждены:
Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:
Олег Александрович Попов - специалист по осмотру и ремонту вагонов в эксплуатационном депо Лоста Северного управления инфраструктуры;
награжден знаком "За безупречную работу в железнодорожном транспорте в течение 20 лет":
Анна Валентиновна Чижикова - заместитель руководителя юридического отдела Калининградской железной дороги.
