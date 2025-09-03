Сотрудникам Российских Железных Дорог были вручены государственные, отраслевые и корпоративные премии.

Смирнов Алексей Владимирович – начальник отдела эксплуатации и ремонта пути Читинской дирекции инфраструктуры;

Шевченко Владимир Васильевич – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-Сорт Хабаровской дирекции тяги.

В Открытом акционерном обществе «Российские железные дороги» прошло совещание, где были подведены итоги работы за август и первые 8 месяцев 2025 года.

Олег Белозёров, генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД», вручил государственные награды сотрудникам, которые отличились в работе.

Согласно указу Президента РФ Владимира Путина, за отважные и решительные действия при спасении людей в экстремальных ситуациях был награжден:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Николай Николаевич Иваньков – помощник машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2 Московской дирекции тяги, также Николай Николаевич награжден знаком ОАО «РЖД» «За безопасность движения»;

За заслуги в сфере транспорта и многолетнюю честную работу были награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Гаджи Назиривович Гаджиев – заместитель начальника Ростовской дирекции связи – начальник отдела;

Игорь Владимирович Горкунов – машинист электропоезда моторвагонного депо Свердловск Свердловской дирекции моторвагонного подвижного состава;

Евгений Алексеевич Захаров – электромеханик Октябрьской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры;

Виктор Викторович Косогор – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Красноярск-главный Красноярской дирекции тяги;

медалью «За развитие железных дорог»:

Сергей Николаевич Жилин – начальник участка производства Санкт-Петербургской механизированной дистанции инфраструктуры Октябрьской дирекции инфраструктуры;

Владимир Евгеньевич Пяткин – машинист тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Киров Горьковской дирекции тяги;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Ольга Геннадьевна Васильева, которая является мастером участка производства на Тындинской дистанции гражданских сооружений Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений;

Медалью в честь Луки Крымского был удостоен:

Михаил Сергеевич Гармонов, заведующий отделением клинической больницы «РЖД-Медицина» в городе Воронеж;

Знаком отличия «За наставничество» награждена:

Любовь Геннадьевна Червякова, приемосдатчик груза и багажа на железнодорожной станции Бузулук Южно-Уральской дирекции управления движением;

Присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации»:

Татьяне Евгеньевне Шамаевой, врачу клинической больницы «РЖД -Медицина» в городе Воронеж;

Почетной грамотой Президента Российской Федерации были отмечены:

Людмила Николаевна Воронова, заместитель начальника отдела Новосибирского информационно-вычислительного центра;

Андрей Александрович Мальцев, машинист электровоза эксплуатационного локомотивного депо Слюдянка Восточно-Сибирской дирекции тяги.

Министром транспорта Российской Федерации была выражена благодарность за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

Благодарность министра транспорта Российской Федерации выражена:

Виктору Ивановичу Васильеву, машинисту железнодорожно-строительной машины путевой машинной станции № 11 Забайкальской дирекции по ремонту пути;

Елене Валерьевне Солодкой, дежурной по железнодорожной станции Анисовка Приволжской дирекции управления движением.

Генеральным директором – председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Валентиновичем Белозёровым за достижение высоких производственных результатов были награждены:

Знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД»:

Олег Александрович Попов - специалист по осмотру и ремонту вагонов в эксплуатационном депо Лоста Северного управления инфраструктуры;

награжден знаком "За безупречную работу в железнодорожном транспорте в течение 20 лет":