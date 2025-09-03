С начала года до августа 2025 года, с железнодорожных станций и вокзалов Горьковской магистрали было отправлено свыше 27,2 миллионов пассажиров.

С января по август текущего года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги было отправлено свыше 27,2 млн пассажиров, что на 0,7% превышает показатель за тот же период 2024 года. Из них в дальние рейсы отправились более 6,4 млн (+0,8%), а в пригородные - около 20,8 млн (+0,7%).

За восемь месяцев пассажиропоток составил более 7,5 млрд пасс.-км (+0,7%), включая дальние рейсы – свыше 6,5 млрд пасс.-км (+0,5%) и пригородные – примерно 1 млрд пасс.-км (+1,6%).

В августе 2025 года на Горьковской железной дороге было отправлено свыше 4 млн пассажиров (такой же показатель как и в прошлом, високосном, году), включая более 1 млн – в дальних рейсах и около 3 млн – в пригородных.

Пассажиропоток в августе составил примерно 1,3 млрд пасс.-км (+0,2%), включая дальние рейсы – свыше 1,1 млрд пасс.-км (+0,1%) и пригородные – 148 млн пасс.-км (+0,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.