На Свердловской железнодорожной магистрали в августе 2025 года было перевезено 10,5 млн тонн груза.

В августе текущего года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,5 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем в тот же период прошлого года. Общий грузооборот за август уменьшился на 3,5% и достиг 16,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период сократился на 3,3%, до 21 млрд тонно-км.

За период с января по август 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 83,5 млн тонн грузов, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В частности, было отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 23,1 млн тонн (-5,2% к январю – августу 2024 года);

строительных материалов – 15,7 млн тонн (-17,7%);

химических и минеральных удобрений – 12,6 млн тонн (+3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 3,6 млн тонн (-45,4%);

железной и марганцевой руды – 6,5 млн тонн (-7,3%);

черных металлов – 5,6 млн тонн (-9,6%);

цветной руды и серного сырья – 2,96 млн тонн (-6%);

химикатов и соды – 1,98 млн тонн (+0,4%);

кокса – 1,4 млн тонн (-18,7%);

цемента – 1,7 млн тонн (-3,3%);

лесоматериалов – 1,2 млн тонн (-7,4%);

лома черных металлов – 0,85 млн тонн (-34,8%).

зерна – 0,2 млн тонн (+57,3%).

С начала 2025 года грузооборот на Свердловской железной дороге составил 137 млрд тарифных тонно-км (+0,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 170 млрд тонно-км (-0,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.