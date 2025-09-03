На Свердловской железнодорожной магистрали в августе 2025 года было перевезено 10,5 млн тонн груза.

В августе текущего года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,5 млн тонн грузов, что на 4,1% меньше, чем в тот же период прошлого года. Общий грузооборот за август уменьшился на 3,5% и достиг 16,8 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов за тот же период сократился на 3,3%, до 21 млрд тонно-км.
За период с января по август 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 83,5 млн тонн грузов, что на 10,4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. В частности, было отправлено:
С начала 2025 года грузооборот на Свердловской железной дороге составил 137 млрд тарифных тонно-км (+0,1%), а грузооборот с учетом пробега пустых вагонов – 170 млрд тонно-км (-0,9%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.