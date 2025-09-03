Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Казанскому направлению Московской железной дороги ожидаются в сентябре 2025 года.

09:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре изменится график некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за проведения последнего этапа капитального ремонта на участке Гжель – Куровская. Всего будет отремонтировано 18,2 км железнодорожного пути.

Перед началом ремонтных работ, которые запланированы на 4 и 7 сентября в промежуток между 10:00 и 14:00, специалисты обустроят блок-пост для обхода ремонтируемого участка по соседней линии.

Основной объем работ будет проведен с 02:50 8 сентября до 02:50 12 сентября. В связи с ремонтом в расписание внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов будет отличаться, количество остановок может измениться, некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а часть поездов временно исключена из расписания.

Во время предыдущего этапа ремонта уже было отремонтировано 12 км пути на данном участке.

МЖД просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.