Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Казанскому направлению Московской железной дороги ожидаются в сентябре 2025 года.

2025-09-03 09:59
Изменения в графике движения некоторых пригородных поездов по Казанскому направлению Московской железной дороги ожидаются в сентябре 2025 года.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре изменится график некоторых пригородных поездов на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за проведения последнего этапа капитального ремонта на участке Гжель – Куровская. Всего будет отремонтировано 18,2 км железнодорожного пути.

Перед началом ремонтных работ, которые запланированы на 4 и 7 сентября в промежуток между 10:00 и 14:00, специалисты обустроят блок-пост для обхода ремонтируемого участка по соседней линии.

Основной объем работ будет проведен с 02:50 8 сентября до 02:50 12 сентября. В связи с ремонтом в расписание внесены изменения: время отправления и прибытия некоторых пригородных поездов будет отличаться, количество остановок может измениться, некоторые электрички будут следовать по укороченным маршрутам, а часть поездов временно исключена из расписания.

Во время предыдущего этапа ремонта уже было отремонтировано 12 км пути на данном участке.

МЖД просит пассажиров проявить понимание к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru