О перестановках в штате Российских Железных Дорог

09:43

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Наталья Антипина была назначена на должность директора РЖД и главы Департамента капитального строительства.

Наталья Николаевна обладает значительным опытом занимая руководящие позиции в государственных структурах, включая Министерство экономического развития России, где она была статс-секретарем и заместителем министра строительства и ЖКХ России, а также руководила Росреестром.

В течение 7 лет она занимала позицию первого заместителя, а с марта 2025 года стала главой Департамента капитального строительства.

По решению совета директоров РЖД, Андрей Макаров был освобожден от обязанностей заместителя генерального директора РЖД по причине истечения срока его контракта. Он был ответственным за строительный сектор компании.