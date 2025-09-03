Загрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в августе этого года увеличилась на 8,7%

09:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно последним данным, в августе 2025 года объем погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 4,7 млн тонн, что на 8,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. За 8 месяцев общий объем погрузки на ВСЖД составил 38,5 млн тонн, что на 1% меньше.

В частности, было погружено:

каменного угля – 18,3 млн тонн (снижение на 3,1% по сравнению с январем – августом 2024 года);

нефти и нефтепродуктов – 6,3 млн тонн (рост на 7,1%);

железной и марганцевой руды – 3 млн тонн (увеличение на 3,8%);

лесоматериалов – 1,6 млн тонн (снижение на 8,6%);

промышленного сырья – 1,1 млн тонн (снижение на 13,2%);

строительных материалов – 1 млн тонн (снижение на 15,7%);

цемента – 463 тыс. тонн (снижение на 3,4%);

цветной и серной руды – 275 тыс. тонн (рост в 1,7 раза);

химических веществ и соды – 212 тыс. тонн (снижение на 27,3%);

металлолома – 187 тыс. тонн (снижение на 31,3%);

химических и минеральных удобрений – 175 тыс. тонн (рост на 8,9%).

Грузооборот за период с января по август увеличился на 3,6% и достиг 150 млрд тарифных тонно-км. В августе грузооборот составил 18,7 млрд тарифных тонно-км, что на 1,1% больше, чем в августе 2024 года.

С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за 8 месяцев 2025 года грузооборот составил 184,9 млрд тонно-км, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В августе грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 3,5% и достиг 23 млрд тонно-км, сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД.