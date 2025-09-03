Загрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в августе этого года увеличилась на 8,7%

Согласно последним данным, в августе 2025 года объем погрузки на Восточно-Сибирской железной дороге достиг 4,7 млн тонн, что на 8,7% превышает показатель за тот же период предыдущего года. За 8 месяцев общий объем погрузки на ВСЖД составил 38,5 млн тонн, что на 1% меньше.
В частности, было погружено:
Грузооборот за период с января по август увеличился на 3,6% и достиг 150 млрд тарифных тонно-км. В августе грузооборот составил 18,7 млрд тарифных тонно-км, что на 1,1% больше, чем в августе 2024 года.
С учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии за 8 месяцев 2025 года грузооборот составил 184,9 млрд тонно-км, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В августе грузооборот с учетом пробега собственных вагонов в порожнем состоянии увеличился на 3,5% и достиг 23 млрд тонно-км, сообщает отдел корпоративных коммуникаций ВСЖД.