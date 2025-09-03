Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О расписании поездов в Ростовском регионе

2025-09-03 06:35
В результате инцидента с БПЛА, произошедшего ночью 3 сентября в районе станции Кутейниково (участок Россошь – Лихая), произошло отключение электричества в контактной сети. Никто не пострадал.

Службы быстро восстановили электропитание.

Из-за происшествия задерживаются 26 пассажирских поездов. На 06:00 (мск) максимальное отставание от расписания составляет 4 часа 15 минут. Все поезда движутся по своим маршрутам.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный).

