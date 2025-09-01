Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Занятия в Калининградском отделении Петербургского государственного университета транспортных коммуникаций начали первые 40 студентов, обучающихся в очной форме.

2025-09-01
Занятия в Калининградском отделении Петербургского государственного университета транспортных коммуникаций начали первые 40 студентов, обучающихся в очной форме.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Впервые был проведен набор студентов на очное обучение в Калининградском филиале Петербургского государственного университета путей сообщения. 40 будущих специалистов железнодорожного транспорта начали свои занятия в День знаний.

Студенты будут обучаться по специальностям, таким как «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «организация перевозок и управление на транспорте», «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Начальник Калининградской магистрали, Сергей Сапегин, поздравив студентов с Днем знаний, отметил, что Петербургский государственный университет путей сообщения является источником кадров для железнодорожного транспорта. Он подчеркнул, что выбранные студентами профессии сегодня актуальны и будут востребованы в будущем.

«С нетерпением ждем вас на предприятиях Калининградской железной дороги», - заключил Сергей Сапегин.

Первые занятия для студентов провели руководители дирекций тяги, инфраструктуры и движения.

В День знаний также прозвенел первый звонок для более 180 учеников 2 опорных классов и 4 базовых школ РЖД в Калининградской области. Сергей Сапегин провел урок для школьников шестого класса средней общеобразовательной школы поселка Романово, рассказав им о истории Калининградской магистрали, ее структуре и основных профессиях в железнодорожной отрасли, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

