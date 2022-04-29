Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Дополнительные пригородные кассы открываются на калининградских железнодорожных станциях 1 мая

2022-04-29 14:38
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

1 мая в связи с сезонным увеличением пассажиропотока и количества пригородных поездов в летнем графике курсирования открываются дополнительные билетные кассы на основных станциях Калининградской железной дороги.

В частности, на Южном вокзале и в Зеленоградске количество пригородных касс увеличится с 2 до 4. По одной дополнительной кассе будет открыто на станциях Калининград-Северный, Пионерский Курорт и остановочном пункте Сельма.

Также на станциях и остановочных пунктах будут установлены дополнительные билетопечатающие автоматы для самостоятельного оформления билетов.

Кроме того, при необходимости в залах ожидания вокзалов будет организована продажа билетов разъездными билетными контролерами-кассирами.

Всего для обслуживания пассажиров в период летней кампании будут работать 24 пригородные кассы и 15 билетопечатающих автоматов.

Напомним, что электронные билеты на пригородные поезда можно оформлять через мобильное приложение «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД. 

