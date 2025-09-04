Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый постоянный поезд будет осуществлять рейсы между Самарой и Кисловодском.

2025-09-04 17:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Был установлен новый регулярный поезд № 227/228 Самара – Кисловодск. Он будет отправляться каждые 4 дня, начиная с 22 сентября из Самары в 22:46 (местное время) и с 25 сентября из Кисловодска в 01:25.

Остановки для входа и выхода пассажиров запланированы в таких городах и населенных пунктах, как Сызрань, Пенза, Ростов-на-Дону, Армавир и другие.

Поезд включает в себя комфортабельные плацкартные и купейные вагоны, СВ, а также вагон-ресторан. В одном из вагонов предусмотрено место для пассажира с ограниченными возможностями и его сопровождающего.

Маршрут Самара – Кисловодск пользуется большим спросом среди пассажиров: с января по август почти 10 тыс. пассажиров (+29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) совершили поездки между этими городами.

На данный момент можно путешествовать между Самарой и Кисловодском на транзитных поездах № 59 Новокузнецк – Кисловодск и № 97 Тында – Кисловодск. Кроме того, до 19 сентября функционирует сезонный двухэтажный поезд № 229/230 Самара – Кисловодск.

