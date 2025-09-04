Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Осенью из Ульяновска будет запущено несколько тематических поездов, организацией которых занимается Куйбышевский филиал АО «ФПК».

2025-09-04 14:55
В этом сезоне осени Куйбышевское отделение АО «ФПК» планирует запустить несколько тематических поездов из Ульяновска.

Путешественники смогут отправиться в захватывающие туры по известным маршрутам:

  • С 3 по 5 октября – поездка в Волгоград, город воинской славы, где туристов ожидает экскурсия по «Мамаеву кургану», панораме «Сталинградская битва» и другим местам, связанным с героическим прошлым страны.
  • С 1 по 3 ноября запланирован тур в Рязань и Коломну. Он начнется с обзорной экскурсии по новой новогодней столице России – Рязани, а также поездки в родное место Сергея Есенина – в село Константиново, где пройдут мероприятия к 130-летию со дня рождения поэта. В Коломне путешественников ожидает экскурсия по Коломенскому кремлю и на фабрику известной коломенской пастилы.

В эти же дни туристы смогут посетить столицу нашей страны – город-герой Москву. Для гостей предложены различные насыщенные программы: прогулка по Красной площади, посещение музея «Бункер-42» с экскурсией «Ядерный щит СССР», Музея Победы, экскурсионная программа на ВДНХ «Россия – страна открытий», посещение музея «Атом» и др.

Тур проходит в удобном формате: в стоимость включены комфортабельная поездка на поезде, трансфер, питание и экскурсионная программа. В состав тематических поездов входят современные вагоны, оборудованные кондиционерами, биотуалетами и т. д.

Поездка занимает 2 выходных дня. Путешественники отправляются в путь в пятницу и возвращаются обратно в воскресенье. Это делает тур удобным для различных групп путешественников, включая семьи с детьми.

Информацию о организации и бронировании тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского отделения АО «ФПК» по тел.: 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

