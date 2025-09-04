Загрузка зерновых на железнодорожной линии Калининграда за период с января по август текущего года увеличилась в 1,4 раза.

14:49

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года Калининградская железная дорога перевезла 128,5 тыс. тонн зерна, что на 40% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За эти 8 месяцев было перевезено 935,4 тыс. тонн разнообразных грузов.

Помимо зерна, основные позиции перевозок включали:

жмыхи – 516,8 тыс. тонн (снижение на 40,4% по сравнению с 2024 годом);

строительные материалы – 127,5 тыс. тонн (увеличение на 1,3%);

химические и минеральные удобрения – 76,3 тыс. тонн (рост на 55%).

С начала года грузооборот составил 531,6 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – более 679,5 млн тарифных тонно-км.

В августе на Калининградской железной дороге было перевезено 141,4 тыс. тонн грузов. Грузооборот достиг 50,2 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 66,9 млн тарифных тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.