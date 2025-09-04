Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Загрузка зерновых на железнодорожной линии Калининграда за период с января по август текущего года увеличилась в 1,4 раза.

2025-09-04 14:49
Загрузка зерновых на железнодорожной линии Калининграда за период с января по август текущего года увеличилась в 1,4 раза.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года Калининградская железная дорога перевезла 128,5 тыс. тонн зерна, что на 40% больше, чем в тот же период предыдущего года.

За эти 8 месяцев было перевезено 935,4 тыс. тонн разнообразных грузов.

Помимо зерна, основные позиции перевозок включали:

  • жмыхи – 516,8 тыс. тонн (снижение на 40,4% по сравнению с 2024 годом);
  • строительные материалы – 127,5 тыс. тонн (увеличение на 1,3%);
  • химические и минеральные удобрения – 76,3 тыс. тонн (рост на 55%).

С начала года грузооборот составил 531,6 млн тарифных тонно-км, учитывая пробег вагонов без груза – более 679,5 млн тарифных тонно-км.

В августе на Калининградской железной дороге было перевезено 141,4 тыс. тонн грузов. Грузооборот достиг 50,2 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов без груза – 66,9 млн тарифных тонно-км, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru