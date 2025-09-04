На Горьковском направлении появились новые станции для остановки электропоездов в регионе Нижний Новгород.

11:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для усовершенствования обслуживания пассажиров и увеличения транспортной доступности, Горьковская железная дорога добавила дополнительные остановки для пригородных поездов АО «ВВППК», которые следуют по маршрутам в Нижегородской области.

Таким образом, электропоезд № 6403 на маршруте Заволжье – Нижний Новгород, отправляющийся в 04:45 и прибывающий в 06:25, будет делать остановку на станциях Могилицы в 05:08 и Ваняты в 05:11. Пригородный поезд № 6804 на маршруте Металлист – Нижний Новгород, отправляющийся в 07:25 и прибывающий в 09:09, будет останавливаться на станциях Сартаково в 08:37 и Горький-Сортировочный (Пост 433 км) в 08:58.

Электричка № 6316 на маршруте Гороховец – Нижний Новгород, отправляющаяся в 07:40 и прибывающая в 09:09, будет делать остановку на станции Ворошиловская в 08:32.

Пригородный поезд № 6753 на маршруте Нижний Новгород – Сечуга, отправляющийся в 17:27 и прибывающий в 19:30, будет останавливаться на станции Петряевка в 17:48.

Подробнее о текущем расписании пригородных поездов пассажиры могут узнать на официальных сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону: 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.