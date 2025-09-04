График некоторых субурбанских поездов на Калининградской железнодорожной линии будет временно откорректирован 9 и 11 сентября 2025 года.

10:08

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В дни 9 и 11 сентября 2025 года из-за планируемых ремонтных работ на станции Калининград-Пассажирский произойдут изменения в расписании и маршруте утренних пригородных поездов, следующих по маршрутам Гурьевск – Голубево и Багратионоск – Калининград.

В частности, пригородный поезд, который отправляется из Гурьевска в 07:20, после Северного вокзала будет двигаться через остановочные пункты Киевская и Ласкино, минуя Южный вокзал и остановочный пункт Ангарская. Прибытие на станцию Голубево рельсового автобуса запланировано на 10 минут раньше обычного – в 08:05.

Пригородный поезд, который отправляется из Голубево в 09:40, будет двигаться через остановочные пункты Ласкино и Киевская, не заезжая на остановочный пункт Ангарская. Прибытие на Южный вокзал ожидается в 09:55.

На направлении Багратионовск 9 и 11 сентября не будет курсировать пригородный поезд, который обычно отправляется со станции Багратионовск в 06:15.

Все актуальные данные о расписании движения пригородных поездов можно найти на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.