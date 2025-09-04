В сентябре "Поезд здоровья", принадлежащий Красноярской железнодорожной компании, отправится в тур по трем сибирским областям.

09:17

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Мобильный консультативно-диагностический центр "Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)" в сентябре посетит станции в трех сибирских областях.

Первыми на очереди две станции в Кемеровской области, где мобильная клиника остановится 9 сентября в Кия-Шалтыре и 10 сентября в Полуторнике.

После этого состав отправится в Красноярский край и начнет работу в Шарыповском районе: 11 сентября – Инголь, с 12 по 14 сентября – Дубинино, с 15 по 17 сентября – Шарыпово.

Затем поезд здоровья остановится в Республике Хакасия: 18 сентября – Ербинская, 19 сентября – Сон, с 20 по 22 сентября – Шира.

Жители этих регионов смогут получить консультации специалистов и пройти обследование на современном оборудовании.

Услуги предоставляются бесплатно. Необходимо иметь при себе полис ОМС, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления и результаты ранее проведенных исследований.

Рабочие часы – с 08:00 до 18:00, регистрация пациентов – с 07:30 до 17:00 (перерыв – с 13:00 до 14:00), информирует служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.