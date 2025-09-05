С 5 сентября 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов, следующих по Савёловскому и Белорусскому направлениям Московской железной дороги.

16:08

С 5 сентября изменится график движения некоторых пригородных поездов Савёловского и Белорусского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-1 и аэроэкспресс. Это связано с продолжением строительства объектов пассажирской инфраструктуры на новом остановочном пункте Петровско-Разумовская. Технические перерывы запланированы на 5–7,12–14, 26–28 сентября в период с 23:30 до 05:30.

В указанный промежуток времени движение по 1 и 2 пути на участке Москва-Бутырская – Бескудниково будет временно приостановлено, что повлияет на расписание. Так, у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, а некоторые поезда будут временно исключены из расписания.

Московская железная дорога призывает пассажиров с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Информацию можно найти на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.