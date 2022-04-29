Летнее расписание пригородных поездов начнет действовать на Калининградской железной дороге с 1 мая

11:46

1 мая на Калининградской железной дороге в пригородном сообщении вводится летний график движения поездов.

Согласно заявке АО «КППК», на летний период пассажирских перевозок в расписание назначено 157 поездов, что на 24% больше, чем летом 2021 года.

В том числе с 1 мая 2022 года будут курсировать:

на Зеленоградском направлении в ежедневном сообщении – 31 поезд, по рабочим дням – 34, по выходным и праздничным дням – 49;

на Светлогорском направлении в ежедневном сообщении – 29 поездов, по рабочим дням – 34, по выходным и праздничным дням – 40;

между Зеленоградском и Светлогорском в ежедневном сообщении – 12 поездов.

В результате значительного увеличения количества поездов на маршрутах в пиковое время сокращены интервалы между рейсами. По выходным и праздничным дням перерывы между отправлением поездов с Северного вокзала в Зеленоградск будут составлять в среднем 30 минут.

Все рейсы будут выполняться электропоездами серии ЭС2Г «Ласточка».

При этом в связи с продолжением строительства пассажирских платформ в Зеленоградске и Пионерском Курорте, адаптированных под стандарты электропоездов «Ласточка», время отправления/прибытия в расписании частично скорректировано.

В частности, из Калининграда в Светлогорск поезд № 6711 будет отправляться на 23 минуты раньше (в 12:00), № 6717 – на 27 минут раньше (в 15:03).

Из Светлогорска в Калининград поезд № 6708 будет отправляться на 23 минуты позже (в 11:37), № 6710 – на 2 минуты позже (в 12:39), № 6712 – на 37 минут раньше (в 13:39), № 7212 – на 6 минут позже (в 15:18), № 6724 – на 15 минут раньше (в 19:57).

Из Калининграда в Зеленоградск вместо поезда № 7107, отправляющегося с Южного вокзала в 11:12, назначен поезд № 7109 (время отправления – 11:36).

Из Зеленоградска в Калининград поезд № 6834 будет отправляться на 37 минут раньше (в 09:07), № 6806 будет отправляться по рабочим дням на 22 минуты раньше (в 13:16), а по выходным и праздничным дням назначен поезд № 7112, отправляющийся в 13:48; поезд № 6816 будет отправляться на 23 минуты раньше (в 21:02).

Все изменения в расписании опубликованы на сайте Калининградской железной дороги, сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», на стендах вокзалов и станций, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.