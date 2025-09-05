Поезд-контейнер, отмечающий юбилей, приехал с Дальнего Востока по Горьковской железной дороге в рамках проекта «Феско Казань Шатл».

14:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Достигнута отметка в 100 контейнерных поездов, обслуживаемых по регулярному маршруту «Феско Казань Шатл», которые прибывают с Дальнего Востока на терминально-логистический центр станции Тихорецкая Горьковской железной дороги. Этот проект осуществляется ОАО «РЖД» в сотрудничестве с правительством Республики Татарстан и транспортной группой FESCO.

Поезд привез 126 контейнеров с грузами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона общим весом около 2 тыс. тонн.

Маршрут Владивосток – Казань играет ключевую роль в интермодальной системе перевозок из стран АТР в Россию, включающей морской и железнодорожный транспорт. При запуске этого сервиса на Горьковской магистрали, поезда отправлялись каждые 2 недели. С получением статуса регулярных, скорость контейнерных перевозок в этом направлении увеличилась более чем в 2 раза. Благодаря специально разработанному расписанию, поезда теперь проходят маршрут за 10-11 суток. В настоящее время в Казань прибывает до 6 таких составов в месяц.

С весны 2024 года маршрут стал круговым. Так, из Татарстана в Приморский край начали отправлять продукцию местных предприятий – полиэтилен, промышленный кокс, изоляционные материалы, столярно-мебельные изделия, стеновые панели, растительное масло и др.

«В настоящее время мы стремимся поддерживать объем работы и расширяем географию отправлений. Например, в августе этого года с станции Тихорецкая впервые отправился контейнерный поезд на станцию Забайкальск. Новые маршруты контейнерных поездов позволяют производителям регионов открыть новые рынки сбыта для отечественного бизнеса, включая экспорт. Это направление будет интересно для компаний, которые планируют снизить свои логистические затраты и улучшить качество обслуживания клиентов», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Отметим, что в соответствии с договором, заключенным с компанией «FESCO» на международной выставке TransRussia-2025 в этом году, Горьковская железная дорога в июне отправила состав с контейнерами, заполненными продукцией предприятий Нижегородской области, в Хабаровский край по новому пути. Таким образом, с Доскино до Красной Речки на Дальневосточной железной дороге были отправлены бумага, строительные материалы и продукты питания. Этот новый сервис расширяет географию рынка для наших производителей, включая возможность экспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.