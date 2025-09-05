С 8 сентября временные изменения затронут расписание некоторых пригородных поездов в Кузбассе.

Временные изменения в расписании пригородных поездов на участке Тайга – Мариинск будут действовать с 8 по 26 сентября 2025 года из-за запланированного ремонта пути в Кемеровской области. Изменение во времени составит от 3 до 13 минут.
С 8 по 25 сентября:
С 9 по 26 сентября поезд № 6297 Мариинск – Тайга будет отправляться в 05:44 (без изменений), прибытие в 08:26 (на 8 минут позже).
Все указанные времена - местные.
Дополнительную информацию о расписании поездов можно получить на веб-сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах железнодорожного вокзала или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.