С 8 сентября временные изменения затронут расписание некоторых пригородных поездов в Кузбассе.

13:18

Временные изменения в расписании пригородных поездов на участке Тайга – Мариинск будут действовать с 8 по 26 сентября 2025 года из-за запланированного ремонта пути в Кемеровской области. Изменение во времени составит от 3 до 13 минут.

С 8 по 25 сентября:

№ 6298 Тайга – Мариинск: отправление в 20:48 (на 10 минут позже), прибытие в 23:26 (на 13 минут позже);

№ 6284 Тайга – Мариинск: отправление в 06:20 (без изменений), прибытие в 08:58 (на 3 минуты позже);

№ 6285 Мариинск – Тайга: отправление в 17:30 (без изменений), прибытие в 20:12 (на 8 минут позже).

С 9 по 26 сентября поезд № 6297 Мариинск – Тайга будет отправляться в 05:44 (без изменений), прибытие в 08:26 (на 8 минут позже).

Все указанные времена - местные.

Дополнительную информацию о расписании поездов можно получить на веб-сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах железнодорожного вокзала или по телефону: 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.