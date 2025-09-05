С января по август 2025 года, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 29,7 млн пассажиров.

С января по август 2025 года Западно-Сибирская железная дорога обслужила 29,7 млн пассажиров, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 3,3 млн пассажиров воспользовались дальним следованием, а 26,4 млн - пригородным.

В августе же было перевезено свыше 4,4 млн пассажиров. Среди них 504 тыс. выбрали дальнее следование, а остальные - пригородное.

Общий пассажирооборот на ЗСЖД за указанный период превысил 3,8 млн пасс.-км. При этом дальнее следование составило 2604 млн пасс.-км, а пригородное - 1266 млн пасс.-км.

В августе пассажирооборот на железнодорожной магистрали достиг 628 млн пасс.-км. Из них 444 млн пасс.-км пришлось на дальнее следование и 184 млн пасс.-км - на пригородное, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.