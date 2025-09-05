Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по август 2025 года, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 29,7 млн пассажиров.

2025-09-05 13:11
С января по август 2025 года, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 29,7 млн пассажиров.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года Западно-Сибирская железная дорога обслужила 29,7 млн пассажиров, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Из них 3,3 млн пассажиров воспользовались дальним следованием, а 26,4 млн - пригородным.

В августе же было перевезено свыше 4,4 млн пассажиров. Среди них 504 тыс. выбрали дальнее следование, а остальные - пригородное.

Общий пассажирооборот на ЗСЖД за указанный период превысил 3,8 млн пасс.-км. При этом дальнее следование составило 2604 млн пасс.-км, а пригородное - 1266 млн пасс.-км.

В августе пассажирооборот на железнодорожной магистрали достиг 628 млн пасс.-км. Из них 444 млн пасс.-км пришлось на дальнее следование и 184 млн пасс.-км - на пригородное, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru