Изменения во временном графике движения вечернего поезда "Ласточка", следующего по маршруту Зеленоградск - Калининград, ожидаются 6 сентября.

10:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с празднованием Дня города в Зеленоградске 6 сентября 2025 года, вечернее расписание электропоезда до Калининграда будет временно изменено.

Пригородный поезд, который обычно отправляется с Зеленоградска-Нового в 21:55, будет отменен. Вместо него будет назначена «Ласточка», которая отправится в Калининград в 23:30 и прибудет на Южный вокзал в 00:14. Все остановки по маршруту будут соблюдены.

Для получения информации о расписании движения пригородных поездов можно обратиться к официальному сайту АО «КППК», мобильному приложению «РЖД Пассажирам» или телеграм-боту «Электрички РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.