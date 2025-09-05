В августе 2025 года на Красноярской железнодорожной магистрали было перевезено 6,2 млн тонн груза.

В августе текущего года на Красноярской железной дороге было перевезено 6,2 млн тонн грузов, что на 3% больше по сравнению с августом предыдущего года.

С января по август 2025 года станции КрасЖД обработали 51,6 млн тонн разнообразных грузов, что на 3,1% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

За период с января по август было перевезено:

37,3 млн тонн каменного угля (+0,9% по сравнению с январем – августом 2024 года);

3,5 млн тонн цветной и серной руды (-2,7%);

1,2 млн тонн железной и марганцевой руды (-2,1%);

313,5 тыс. тонн химикатов и соды (+6,7%).

Тарифный грузооборот за восемь месяцев 2025 года составил 96,3 млрд тарифных тонно-км (+3,6% по сравнению с январем – августом 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 113,2 млрд тонно-км (+4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.