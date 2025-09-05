За летний период текущего года Читинская детская железнодорожная линия осуществила перевозку 10 тыс. пассажиров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В этом году, в летний период, Читинская детская железная дорога, названная в честь В. П. Калиничева, перевезла 10 тысяч пассажиров. Почти 800 молодых железнодорожников из Читы и других мест Забайкальского края, включая Хилок, Борзя, Могоча, Сретенск и поселки Толбага, Могзон, Новокручининск, Маккавеево, Оловянная, Чернышевск, Аксеново-Зиловское, Ульякан, Ксеньевская и Амазар, обеспечивали перевозки.

Во время производственной практики ученики магистрали приобрели практические навыки в области железнодорожных профессий и организовали 640 поездок. Младшие ученики работали в качестве проводников, дежурных на платформе и ревизоров, в то время как старшие выпускники управляли станциями, водили локомотивы и выполняли обязанности сигналиста, бригадира поезда и главного кондуктора.

Также с 25 по 30 августа на территории Читинской детской железной дороги и технопарка «Кванториум» прошел съезд лидеров «Твой путь» среди лучших молодых железнодорожников Забайкальского края. 34 школьника приняли участие в этом мероприятии, где они развивали лидерские качества, учились работать в команде и занимались проектной деятельностью. В рамках программы были организованы образовательные мастер-классы, экскурсии, включая посещение предприятий ЗабЖД и интерактивных площадок Читы.

Участники съезда получили ценный опыт создания корпоративной сувенирной продукции, запустили процесс инновационного обновления музея депо ЧДЖД и подготовили проект «Конкурс талантов «Поезд Шерлока Холмса», презентация которого запланирована на 30 октября и открыта для всех желающих.

Стоит отметить, что обучение детей на детских железнодорожных магистралях Забайкальской железной дороги проводится по программе, которая позволяет школьникам приобрести практические знания и навыки в условиях, максимально приближенных к реальной работе в подразделениях железнодорожного транспорта.

Отметим, что на Читинской детской железной дороге обучаются ученики в возрасте от 10 до 17 лет. В этом году уже начался набор учащихся. Планируется принять около 300 молодых железнодорожников на следующий учебный год. Обучающие курсы предусмотрены на 5 и 7 лет. С октября по май дети изучают технические предметы, должностные обязанности по основным железнодорожным специальностям и правила безопасности, а летом применяют полученные знания на практике, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.