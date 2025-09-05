Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Празднование лидеров и ветеранов было организовано на Забайкальской железнодорожной линии в честь 125-летнего юбилея Читинского локомотивного депо.

Вручение наград лидерам и ветеранам производства стало ключевым моментом празднования 125-летия Читинского локомотивного депо. Торжественное собрание состоялось 4 сентября в мастерских сервисного локомотивного депо «Чита» при участии руководителей Забайкальской железной дороги, группы компаний «ЛокоТех», Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, а также администрации города Читы.

Прежде чем началось мероприятие, для гостей была устроена экскурсия по цехам и отделениям, которые были обновлены в 2021 году, старейшего предприятия по ремонту локомотивов на Забайкальской железной дороге.

«Мы должны продолжать двигаться вперед с уверенностью, активно развиваясь для выполнения ключевой государственной задачи по увеличению пропускной способности Транссибирской магистрали благодаря эффективному обслуживанию современного локомотивного парка», - выразил свои пожелания работникам депо начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец.

Праздничную программу завершил концерт артистов Читинского дворца культуры железнодорожников, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

