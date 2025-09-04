Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В летние месяцы 2025 года дальнобойные поезда транспортировали 52,1 миллиона пассажиров.

2025-09-04 17:40
С мая по август в дальнемерных поездах РЖД путешествовали 52,1 млн человек, что на 0,3% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Перевозки в сторону Черноморского побережья упали на 15% к 2024 году из-за введенных ограничений на пляжах Анапы и Таманского полуострова.

Однако, перевозки в других направлениях увеличились. Например, связь с курортами Кавминвод, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Белгород выросла более чем на 20%.

Также заметно увеличилось (до 20%) число отправленных пассажиров между такими агломерациями, как:

  • Казань – Нижний Новгород, Екатеринбург;
  • Краснодар – Сочи, Волгоград;
  • Омск – Тюмень, Екатеринбург;
  • Новосибирск – Красноярск.

Благодаря такому перераспределению пассажирских потоков общий объем перевозок остается на уровне предыдущего года.

Детям всегда уделяется особое внимание. За прошедший летний оздоровительный сезон (май – август) поезда доставили на места отдыха и обратно 10,1 млн детей (от 0 до 18 лет). При этом наиболее часто путешествовали дети в возрасте от 10 до 18 лет (со скидкой 50%) – они совершили 6,2 млн поездок (+2,3%).

