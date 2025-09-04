Сеть специализированных железнодорожных классов в общеобразовательных учреждениях расширяется по Свердловской магистрали.

15:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специализированный класс РЖД был открыт в средней школе № 2 в Югорске (ХМАО-Югра). Это стало возможным благодаря сотрудничеству между школой, Уральским государственным университетом путей сообщения (УрГУПС) и станцией Геологическая Свердловской железной дороги. 27 учеников девятых классов начнут изучать основы работы на железной дороге.

Профессиональные программы позволяют ученикам получать не только базовые знания по школьным предметам, но и практические навыки в выбранной области. Это поможет им в будущем сделать обоснованный выбор профессии.

В качестве основных специальностей для обучения были выбраны дежурный по железнодорожной станции и инженер путевого хозяйства. Для освоения этих профессий была подготовлена соответствующая техническая база и условия. Так, после теоретического изучения управления стрелками и сигналами, ученики смогут практиковаться в Центре практического обучения на станции Верхнекондинская, где есть тренировочный пульт электрической централизации (аналогичный тому, что используется настоящим дежурным). В будущем планируется расширить список специальностей.

Торжественное открытие первого в Югорске класса с уклоном в железнодорожное дело прошло 1 сентября. Ученики получили удостоверения учащихся профильного класса и памятные подарки. Представители РЖД рассказали о возможностях продолжения обучения в специализированных колледжах и университетах, о перспективах работы в железнодорожной отрасли и о необходимых для этого качествах. Руководители города Югорска отметили значимость проекта и выразили благодарность Свердловской магистрали за работу с учениками и создание условий, которые дают школьникам из северных регионов больше возможностей для выбора профессии в будущем.

В ходе первого занятия учащиеся девятых классов совершили экскурсию по станции "Геологическая", где ознакомились с историей участка железной дороги Ивдель - Обь (Приобье) и устройством работы станции и вокзала.

Служба корпоративных коммуникаций СвЖД сообщила, что выпускники специализированного железнодорожного класса получат дополнительные преимущества при поступлении в колледж - филиал УрГУПС, или смогут продолжить обучение по профильной программе до 11 класса.