На Дальнем Востоке применяются наиболее инновационные разработки - заявил руководитель РЖД.

«На Дальнем Востоке все наши действия не просто современны, они опережают время и ориентированы на будущее. Здесь функционирует самая передовая железнодорожная инфраструктура, сюда поставляются самые новые локомотивы, здесь используются новейшие системы управления и технологии, такие как виртуальная сцепка», - произнес генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров во время сессии «Эффективность, скорость, ориентация на людей: реализация транспортных национальных проектов на Дальнем Востоке» в рамках Восточного экономического форума.

Он акцентировал внимание на том, что за последние 10 лет РЖД построили на Восточном полигоне столько же километров железнодорожных путей, сколько было построено во время строительства БАМа в советскую эпоху – 3100 км.

Олег Белозёров указал, что в регионе была обновлена четверть вагонов дальнего следования, и сегодня здесь находится самый молодой парк.

Для предоставления медицинской помощи жителям отдаленных районов Дальнего Востока функционирует уникальный мобильный консультативно-диагностический центр нового типа – «Святой Пантелеймон». В нем работают врачи 15 дефицитных специальностей, а также проводятся передовые медицинские исследования.