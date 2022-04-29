Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов 4 направлений МЖД изменится в мае в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры

2022-04-29 09:49
В мае изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского, Белорусского, Савеловского направлений МЖД, МЦД-1 и МЦД-2 в связи с модернизацией и обслуживанием железнодорожной инфраструктуры.

Так, на Рижском направлении с 02:40 30 апреля до 02:40 1 мая, с 02:40 4 мая до 14:00 5 мая продолжится капитальный ремонт на участке Волоколамск – Благовещенское. В связи с этим часть поездов сообщением Москва – Шаховская и обратно проследуют по укороченному маршруту от/до Волоколамска. В ночь на 12 и 13 мая с 21:00 до 07:30 на станции Новоиерусалимская заменят 2 стрелочных перевода.

На Курском направлении в мае в ночные часы на участке Красный Строитель – Щербинка железнодорожники модернизируют контактную сеть.

На Савеловском направлении в рабочие дни мая также в ночные часы продолжатся работы по строительству новой пассажирской инфраструктуры на станции Тимирязевская, а в дневное время с 10:30 до 14:35 на участке Каналстрой – Вербилки – по модернизации объектов энергообеспечения. В этот период будет закрыто движение по 1 главному пути, что также отразится на графике движения поездов. 4 электропоезда не проследуют между станциями Дмитров и Дубна, Лобня и Вербилки, 2 поезда выведут из расписания: № 6351 Савелово – Москва отправлением в 11:38 и № 6304 Москва – Талдом в 14:48.

Обращаем внимание пассажиров, что в указанные дни у нескольких поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Ряд электропоездов проследует по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

