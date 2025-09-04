В течение восьми месяцев 2025 года на перегоне Московской железнодорожной линии зарегистрировано 18 аварий.

С января по август 2025 года на Московской железной дороге (МЖД) зарегистрировано 18 аварий на железнодорожных переездах, что соответствует статистике за аналогичный период предыдущего года. Все эти происшествия произошли из-за нарушения водителями автомобилей правил дорожного движения.

Больше всего аварий произошло в Московской области – 8 (4 – в 2024 году), 3 – в Тульской области (2 – в 2024 году), по 2 – в Москве (2 – в прошлом году) и Орловской области (1 – в 2024 году), по 1 – в Калужской (2 – в прошлом году), Брянской (3 – в 2024 году) и Смоленской областях (2 – в 2024 году). В Рязанской, Курской (4 – в 2024 году) и Владимирской областях аварий на переездах не было.

Большая часть ДТП на переездах МЖД случается на участках с низкой интенсивностью движения, где водители становятся менее бдительными и нарушают правила, пересекая железнодорожные пути на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.

В течение года сотрудники железной дороги вместе с ГИБДД регулярно проводят рейды по транспортным компаниям, напоминая автоводителям о правилах пересечения железнодорожных путей и предупреждая о серьезных последствиях их нарушения на переездах.

Московская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что остановить поезд мгновенно невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только себя, но и пассажиров поездов, а также работников локомотивных бригад, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.