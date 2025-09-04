Нет трудностей с транспортировкой контейнеров с Дальнего Востока

05:55

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Ирина Магнушевская, заместитель гендиректора ОАО «РЖД» и руководитель Центра фирменного транспортного обслуживания, сделала заявление во время сессии X Восточного экономического форума.

Согласно ее словам, в 2025 году ожидается перевозка 8 млн ДФЭ. Если операторы поддержат эти планы и при наличии достаточной грузовой базы, РЖД готовы обеспечить перевозку.

Компания активно разрабатывает новые технологические подходы. Например, в расписании движения поездов на 2024–2027 годы представлено более 3,5 тыс. расписаний, из которых более тысячи — с Дальнего Востока.

Ирина Магнушевская особо отметила услугу перевозки грузов в контейнерных поездах по расписанию. Это позволяет уменьшить время оборота вагонов и гарантировать своевременную доставку грузов.

Напомним: с декабря 2024 года подход к назначению контейнерных поездов был изменен. Теперь расписание движения поездов составляется на 3 года с возможностью корректировки. При этом, при назначении специализированных контейнерных поездов учитываются не только период их работы, но и конкретные даты. Такой подход позволяет как клиенту, так и перевозчику улучшить качество планирования работы.