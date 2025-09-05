Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение сезона 2025 года, Детская железная дорога в Новосибирске обслужила свыше 60 тыс. пассажиров.

2025-09-05 12:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С июня по август 2025 года Детская железная дорога в Новосибирске обслужила свыше 60 тыс. пассажиров. Среди них 32,6 тыс. составили взрослые и дети старше 11 лет, а 27,5 тыс. - дети до 10 лет. Было совершено более 1 тыс. поездок. В этом году летнюю практику прошли 560 учеников.

Напомним, что прием в Детскую железную дорогу продолжается до 1 октября. В процессе обучения дети изучают основные профессии железной дороги: машиниста локомотива, проводника пассажирского вагона, дежурного по переезду, осмотрщика вагонов, монтера пути. Кроме того, учащиеся приобретают технические навыки на занятиях по железнодорожному моделированию и 3D-моделированию, ознакомляются с работой структурных подразделений ЗСЖД.

Приглашаем учеников 5–11 классов получить дополнительное профессиональное обучение. Заявление на зачисление можно подать онлайн на странице Детской железной дороги в социальной сети «ВКонтакте» или лично по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский парк, 2. Работаем с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Необходимо иметь при себе документы, подтверждающие личность взрослого и ребенка, а также СНИЛС и 3 фотографии 3×4, информирует служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

