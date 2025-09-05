График движения некоторых поездов в северной части Свердловской области будет откорректирован в конкретные дни сентября и октября.

11:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В связи с планируемыми ремонтными и путевыми работами на Свердловской железнодорожной линии, в определенные дни сентября и октября 2025 года, будет изменен график движения некоторых пригородных поездов. Во время ремонтных работ будет ограничено движение на некоторых участках в северной части Свердловской области, поэтому поезда будут двигаться с отклонением от обычного расписания.

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября, а также 1, 3, 5 и 7 октября:

Трейн № 7074, следующий из Бокситов в Нижний Тагил и Екатеринбург, не будет двигаться по участку от Бокситов до Нижнего Тагила. Отправление из Нижнего Тагила запланировано на 09:59;

Трейн № 7077, идущий из Екатеринбурга через Серов в Карпинск, будет двигаться только до Серова. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 10:09 (задержка в 3 часа 34 минуты), прибытие в Серов запланировано на 17:11 (задержка в 4 часа 24 минуты). Поезд не будет делать остановку на станции Дровяное;

Трейн № 7078, идущий из Карпинска через Серов в Екатеринбург, не будет двигаться по участку от Карпинска до Серова. Поезд начнет свой маршрут из Серова в 17:23 (задержка в 1 час 28 минут), прибытие в Екатеринбург запланировано на 00:10 (задержка в 2 часа 2 минуты). Не будет остановок на станциях Выя и Верхняя;

Трейн № 6954, следующий из Бокситов в Верхотурье (отправление в 09:22), будет двигаться по ограниченному маршруту до разъезда Коптяковские Печи.

Трейн № 6953, идущий из Верхотурья в Бокситы, не будет двигаться по участку от Верхотурья до Коптяковских Печей;

Трейн № 7422/7421, следующий из Серова через Верхотурье в Нижнюю Туру, не будет двигаться по участку от Серова до Верхотурья. Отправление из Верхотурья запланировано на 09:57 (задержка в 47 минут), прибытие в Нижнюю Туру запланировано на 11:10 (задержка в 44 минуты);

Трейн № 7461, идущий из Нижнего Тагила через Верхотурье в Серов, будет двигаться только до Верхотурья. Отправление из Нижнего Тагила запланировано на 06:55 (по расписанию), прибытие в Верхотурье запланировано на 09:45 (раньше на 8 минут);

Трейн № 6864, идущий из Нижней Туры в Нижний Тагил, будет отправляться из Нижней Туры в 11:22 (задержка в 42 минуты), прибытие в Нижний Тагил запланировано на 13:51 (задержка в 42 минуты).

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 сентября, а также 2, 4 и 6 октября трейн № 7075, идущий из Екатеринбурга в Бокситы, не будет делать остановку на станции Дровяное. Отправление из Екатеринбурга запланировано на 17:24 (по расписанию), прибытие запланировано на 00:59 (раньше на 6 минут).

Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания извиняются перед пассажирами за вызванные неудобства. Мы рекомендуем проверять расписание перед планированием поездки. Дополнительную информацию можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на железнодорожных станциях и в пригородных кассах, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.