С января по август 2025 года на Московском железнодорожном участке процент травматизма среди населения на объектах железнодорожной инфраструктуры уменьшился на 1,8%

13:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по август 2025 года на Московской железной дороге было зафиксировано снижение количества случаев травматизма населения на территории железнодорожных объектов на 1,8% в сравнении с тем же периодом 2024 года (390 случаев в 2025 году против 397 в 2024 году).

Однако, тревожным является рост числа подобных инцидентов в Московской области – с 246 случаев в 2024 году до 257 в 2025 году.

В то же время, в некоторых регионах количество травматизма уменьшилось: в Москве – с 94 до 82, в Калужской области – с 14 до 5, во Владимирской – с 9 до 5, в Курской – с 2 до 1 случая.

Основными факторами травматизма становятся нарушения правил пребывания на территории железнодорожных объектов и переход через железнодорожные пути в недозволенных местах.

С целью формирования культуры безопасного поведения на территории железнодорожного транспорта и предотвращения занятий зацепингом и руфингом, в сентябре на Московской железной дороге проводится месячник «Уступи дорогу поездам!». В рамках профилактических акций в учебных заведениях сотрудники железной дороги рассказывают детям о рисках езды на внешних частях подвижного состава, пребывания на инженерных сооружениях, использовании капюшонов, наушников, отвлечении на телефон, пересечении железнодорожных путей на транспортных средствах (мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и т. п.). Также вместе с сотрудниками транспортной полиции проводятся рейды в местах массового нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге, сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.