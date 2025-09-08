Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Бурятии, благодаря поддержке ОАО «РЖД», на БАМе был открыт новый спортивный комплекс.

2025-09-08 10:36
В Бурятии, благодаря поддержке ОАО «РЖД», на БАМе был открыт новый спортивный комплекс.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В деревне Таксимо (Бурятия) был открыт новый спортивный комплекс "Скейт-парк". Обустройство места было осуществлено благодаря добровольной финансовой поддержке от "Российских железных дорог", а также вкладу от правительства Бурятии и администрации Муйского района.

"РЖД" уже много лет участвует в благотворительных проектах в Бурятии. Именно благодаря финансовой поддержке компании строятся детские и спортивные площадки. Сегодняшнее открытие скейт-парка - это важное событие для спортивного сообщества Таксимо: теперь местные жители и гости могут заниматься спортом и физической культурой, поддерживая себя в хорошей форме", - заявил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков.

Скейт-парк занимает площадь 1 тыс. кв. м и соответствует всем современным требованиям качества и спортивного дизайна.

ОАО "РЖД" следует стратегии высокой социальной ответственности. В рамках этой стратегии благотворительная работа в основном проводится в регионах, где присутствует компания, и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru