В Бурятии, благодаря поддержке ОАО «РЖД», на БАМе был открыт новый спортивный комплекс.

10:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В деревне Таксимо (Бурятия) был открыт новый спортивный комплекс "Скейт-парк". Обустройство места было осуществлено благодаря добровольной финансовой поддержке от "Российских железных дорог", а также вкладу от правительства Бурятии и администрации Муйского района.

"РЖД" уже много лет участвует в благотворительных проектах в Бурятии. Именно благодаря финансовой поддержке компании строятся детские и спортивные площадки. Сегодняшнее открытие скейт-парка - это важное событие для спортивного сообщества Таксимо: теперь местные жители и гости могут заниматься спортом и физической культурой, поддерживая себя в хорошей форме", - заявил заместитель начальника ВСЖД по взаимодействию с органами власти Александр Парщиков.

Скейт-парк занимает площадь 1 тыс. кв. м и соответствует всем современным требованиям качества и спортивного дизайна.

ОАО "РЖД" следует стратегии высокой социальной ответственности. В рамках этой стратегии благотворительная работа в основном проводится в регионах, где присутствует компания, и направлена на поддержку образования, культуры и спорта, помощь ветеранам и людям с ограниченными возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.